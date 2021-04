Komunikace musela být v důsledku nehody uzavřena a provoz na železnici byl přerušen.

"Byly tam výjezdové skupiny ze základny v Rychnově nad Kněžnou a letecká záchranná služba a na místo vyrazil i inspektor provozu. V dodávce, která vjela pod vlak, cestoval podle všeho jeden muž a ten utrpěl velmi vážná zranění, pro která musel být téměř půlhodiny resuscitován. Nicméně bohužel se to nepovedlo a v průběhu resuscitace na místě nehody zemřel," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Řidiči dodávky bylo 54 let. Místem kolize byl železniční přejezd s výstražnou signalizací, ale bez závor. Podle policejní mluvčí Elišky Majerové ve vlaku, který směřoval z Doudleb nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí, cestovalo asi dvacet osob. Nikdo z nich zraněn nebyl."V dalším šetření příčiny a přesných okolností nehody policie pokračuje v úzké součinnosti s drážní inspekcí," dodala Eliška Majerová.

Zdemolované vozidlo jednotky hasičů zajistily proti vzniku požáru. "Vlak dotlačil automobil na sloup s elektrickým osvětlením, na místě byla poškozena také výhybka," informovala mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči také evakuovali cestující pomocí nastavovacích žebříků a doprovodili je na blízké nádraží.

Zhruba od 18. hodiny je komunikace i železnice opět průjezdná.

Jedná se jen během pár dnů o další nehodu s tragickými následky na Rychnovsku. Ve čtvrtek se stala jízda bez přilby osudnou pro čtyřiačtyřicetiletého motorkáře, který havaroval v části Vamberka - Merklovicích. Nezvládl zatáčku a vyjel ze silnice, kde nejprve narazil do sloupku oplocení, poté do sloupu veřejného osvětlení a nakonec ještě do zaparkovaného auta. Utrpěl vážná zranění, pro která ani nemohl podstoupit dechovou zkoušku. Po resuscitaci ho vrtulník transportoval do nemocnice, kde bohužel zemřel. Zda byl či nebyl řidič pod vlivem návykových látek, prokážou až výsledky rozboru krve. Přesná příčina nehody je předmětem dalšího vyšetřování.