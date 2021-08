Nezvyklá nehoda se stala v Černíkovicích na Rychnovsku. Havaroval tam totiž fekální vůz, který se následně převrátil na bok.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Obsah z poškozené cisterny v tu chvíli začal vytékat na silnici. A správně už asi tušíte, že obsah fekálního vozu není zrovna voňavá věc. Přivolaní hasiči část cisterny přečerpali do traktoru s nádrží. To, co mezitím vyteklo na silnici, jednotky ředily vodou. Nakonec hasiči vozovku opláchli a uklidili.