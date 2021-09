"Únik nafty se podařilo jednotkám pomocí ucpávek zastavit, nákladní vůz zároveň stabilizovaly. Z nádrže převráceného auta odčerpali hasiči zbylou naftu, do okolí uniklo asi 300 litrů. Na místo byl také povolán zástupce orgánů ochrany životního prostředí," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.