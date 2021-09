"Hasiči pomohli s ošetřením tří zraněných. Poté je zdravotnická záchranná služba odvezla do nemocnice," informovala za profesionální hasiče Alena Žáková.

Do příkopu vylétlo v úterý ráno osobní auto mezi Českým Meziříčím a Královou Lhotou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.