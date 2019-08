Před týdnem se nad Trutnovem srazily dva větroně. Při nehodě účastníků hronovského závodu Orlíkovské přeháňky přišel o život 73letý tamní zkušený pilot a někdejší parašutista. Zjišťovali jsme, jak k takové srážce může dojít a v jaké fázi je vyšetřování.

Trosky větroně, který se zřítil u Trutnova, našli záchranáři v kukuřičném poli. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Krásný sport, při kterém nerušeně plujete vzduchem jako na jachtě na moři a užíváte si výhledu do krajiny. Nebo také nebezpečný adrenalin, při němž sebemenší zaváhání může mít tragické následky. To je bezmotorové létání. „Letecká nehoda většinou nekončí zlomenou nohou. Když se přihodí, končí zpravidla fatálně,“ řekla Jana Vepřeková ze Dvora Králové nad Labem, legenda bezmotorového létání, mistryně světa v plachtění. "Nedá se říct, že by to byla častá záležitost. Kdyby nehod bylo hodně, tak se tenhle sport zakáže," dodala.