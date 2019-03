Podle jedné z teorií mohl za tragédií, která stála život pilota Michala Beneše a jeho zahraničního kolegy ve výcviku, stát střet s ptákem. Tuto verzi nevyvrátil ani zástupce společnosti DSA, jež provozovala vrtulník, Daniel Tuček: „Je to jedna z vyšetřovacích verzí. Ale moudřejší budeme až po vyšetření celé tragédie. Doufám, že výsledky se dozvíme v nejbližší době,“ nechal se slyšet Daniel Tuček a dodal, že na pomoc pozůstalým po pilotovi Michalu Benešovi byla založena sbírka: „Podíleli jsme se na její organizaci a poběží ještě dva měsíce.“

Pád vrtulníku z okna svého domu pozoroval Josef Suchánek. „Viděl jsem, jak se točí, asi se to snažil korigovat, ale neměl vůbec žádnou šanci to ukočírovat. Najednou šel čumákem střemhlav dolů. Pak nastala hrozná rána a začalo to hořet. Ještě před pádem začal pilot něco vyhazovat z okna, asi bundu, nevím, co to však bylo,“ uvedl muž. Podle něj bylo velké štěstí, že vrtulník spadl na pole: „Stačilo malinko a byl na nedalekém baráku.“