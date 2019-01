Náchod – Okresní soud v Náchodě pokračoval v rozplétání okolností havárie, kterou podle obžaloby loni v červnu zavinil devětašedesátiletý řidič sanitky Karel Květ.

Muž tehdy řídil sanitní vůz VW Transporter, se kterým u Červeného Kostelce narazil do kovového zábradlí. Po nehodě zemřeli dva lidé. Řidič je obžalován z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to mu hrozí vězení až na pět let.



Obžalovaný v době nehody na pravé oko neviděl a levé měl zdravé z osmdesáti procent. To mu však nebránilo řídit sanitku se čtyřmi lidmi. Při nehodě se dva pacienti zranili lehce a dva havárii nepřežili. Před soudem včera vypovídal znalec v oboru soudního lékařství, který měl objasnit, zda za smrt i druhého z pacientů může skutečně nehoda.



„Pacient utrpěl řadu zranění, včetně pohmožděnin a tržných ran v obličeji,“ konstatoval znalec. „A přesto, že tato zranění nebyla smrtelná, byla spouštěcím mechanismem všech dalších vážných komplikací. Pacient totiž trpěl onemocněním srdce a průdušek. Zranění způsobená při havárii tak výrazně zhoršila jeho zdravotní stav. Mezi dopravní nehodou a smrtí pacienta je tedy příčinná souvislost,“ uvedl znalec.



Obžalovaný Karel Květ u soudu odmítl, že za tragickou havárií může stát jeho více než poloviční slepota. Za příčinu označil mravenčení po těle, „slabo“ a výpadek paměti, které ho postihly v době nehody. Jeho verzi přišla podpořit i znalkyně z oboru zdravotnictví, kterou si vyžádala obhajoba. „Podle vyšetření, které jsem provedla, došlo u obžalovaného ke krátkodobé poruše prokrvení mozku. Odpovídá to i tomu, že se před nehodou silně potil a cítil mravenčení. A pak přišel výpadek, který si nedokáže vysvětlit,“ poznamenala.



Obžaloba však pracuje i s verzí, že za nehodu může ned〜balost řidiče. Je totiž názoru, že pacienti nebyli připoutaní a pneumatiky sanitního vozu byly ve špatném stavu.



Státní zástupce František Macura proto trvá i na výslechu jedné z pacientek, která jela v sanitce. „Je to nejpodstatnější svědek i ve vztahu k tomu, zda byli pacienti připoutaní. Může hodně říci i ke způsobu jízdy. Ostatní bohužel neviděli nic. Seděli vzadu a najednou přišel náraz. Ona byla vedle řidiče a viděla vše,“ dodal. Soudní jednání bylo odročeno na 24. srpna.