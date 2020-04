Poslední den v březnu se v Sopotnici nedaleko bývalého Orličanu stala nešťastná událost. Krátce po desáté hodině večerní se zde z desetimetrového srázu zřítil muž. Sráz nad řekou, nacházející se u autobusové zastávky poblíž odstavné plochy u hlavní silnice vedoucí směrem do Potštejna, byl donedávna volně přístupný.

Dvaapadesátiletému muži se stal sráz u Divoké Orlice osudným. “Prověřováním případu jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by svědčily o spáchání trestného činu násilného charakteru,” uvedla pro on-line deník Orlický.net mluvčí Policie ČR v Ústí nad Orlicí Lenka Vilímková.

V prostoru odstavné plochy není žádné upozornění, že místo může být nebezpečné. Dost často se však stává, že na odstavné ploše u srázu zastavují řidiči kamionů nebo osobních aut.

Místem také procházejí cestující z autobusu směrem do obce. Na místě není žádná informační tabule, která by upozorňovala na nebezpečný sráz. Otázkou však zůstává proč daný sráz nebyl nijak zabezpečen, a to ani po výše popsané nešťastné události. “V letošním rozpočtu obce zabezpečení daného místa je,” krátce okomentoval starosta Sopotnice Jan Antušek.

Po týdnu se na místě nešťastné události objevila alespoň bezpečnostní červenobílá páska, kterou tam ale neumístila obec ale všímaví občané. “Když jsme tam viděli svíčky a dozvěděli jsme se o té tragédii, tak jsme tam tu pásku umístili, aby se podobná situace již neopakovala,“ vysvětlil jeden z obyvatel obce.

Pavel Vrba