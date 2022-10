Jednadvacetiletá řidička skončila v sobotu v péči lékaře poté, co zřejmě nedokázala dost rychle zareagovat na zpomalení auta, které před ní odbočovalo. Narazila do něj. Škoda byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun a řidička převezena do nemocnice. Od policistů se ještě vysloužila pokutu ve výši 500 korun.