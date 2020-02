Souvislá vrstva čerstvě napadeného rozbředlého sněhu ve čtvrtek v ranních hodinách potrápila šestapadesátiletého řidiče vozidla značky Ranault Kangoo na silnici I. třídy mezi obcemi Mladé Buky a Trutnov.

Nehoda u Mladých Buků | Foto: PČR

Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, dostal smyk a narazil do stojícího vozidla značky Mercedes-Benz G. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla Renault, který byl z místa dopravní nehody převezen vozidlem rychlé zdravotnické pomoci do nemocnice v Trutnově, kde byl ošetřen a následně propuštěn do domácího ošetřování.