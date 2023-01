Nápor sněhu neustály stromy podél silnice vedoucí z Orlického Záhoří k Šerlichu. Už o víkendu jich tu vidět několik zlomených. Od pondělního rána je tato hlavní trasa Orlickými horami uzavřená.

Ilustrační foto | Foto: HZS

Řidiči mohou počítat s komplikacemi v dopravě v Orlických horách. Pod tíhou sněhu popadaly stromy na silnici mezi Masarykovou chatou na Šerlichu a Bedřichovkou, částí Orlického Záhoří. Na odklízení pracují hasiči. Úsek v délce 7,4 kilometrů je tak od rána uzavřen a zůstane nejspíš až do pondělního odpoledne. Má foukat silný vítr a hrozí další pády stromů. Podle Centra dopravních informací by se silnice mohla znovu otevřít do 15.40.