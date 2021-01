Jenom za středu královéhradečtí policisté vyjížděli ke 45 dopravním nehodám, což se velice blíží hodnotě dvou nehod během jedné hodiny. "Jedná se o více než dvojnásobek běžných výjezdů," říká policejní mluvčí Lucie Konečná, a podotýká, že ani tento počet rozhodně není konečný. "Policisté rozhodně nejsou volání ke každé nehodě. Některé drobnější události si řešili účastníci nehody sami sepsáním euroformuláře a informováním své pojišťovny," dodává Konečná.

Mezi nejčastější nehody v Královéhradeckém kraji aktuálně patří střety se zvěří, uvízlé kamiony a samozřejmě i střety vozidel spojené s nepřízní počasí. "V takovém případě policisté na místě odklánějí dopravu po objízdných trasách a regulují provoz. Na místo se dle potřeby vždy sjíždějí i další složky IZS a vyprošťování pak může trvat i několik hodin," upozorňuje na komplikace policejní mluvčí. To byl případ středečního střetu dvou nákladních vozidel u obce Červená Hora. Vyproštění obou nákladních vozidel a zprovoznění silnice trvalo více než sedm hodin a silnice byla po celou dobu uzavřena.

Rady před vyjetím



Policisté doporučují řidičům, ale i chodcům sledovat aktuální vývoj počasí a přizpůsobit jízdu či chůzi povětrnostním podmínkám a stavu vozovky či chodníku. Je žádoucí vozidlo před jízdou pečlivě připravit s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky. V tomto období je hazardem vyjíždět s vozidlem bez odpovídajícího zimního vybavení (kvalitní zimní pneumatiky, do hor sněhové řetězy, kvalitní stěrače, nemrznoucí kapalinu do vstřikovačů apod.). Vždy je nutné před započetím jízdy pečlivě očistit z vozidla sníh a led, aby řidiči neohrožovali sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. V každém případě by se měli řidiči obrnit trpělivostí, zapomenout na agresivitu a spěch a naopak by neměli zapomínat na ohleduplnost a předvídavost.

Řidiči i chodci, buďte na svých cestách velmi opatrní!