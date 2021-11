S kokainem v krvi skončil na rovné silnici ve stromě. Letěl sem i vrtulník

Tři zraněné si vyžádala v pondělí nehoda 33letého řidiče, který mezi Česticemi a Častolovicemi na přímém a širokém úseku státovky I/11 z nezjištěných příčin vjel do protisměru a následně do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Řidič i dva spolucestující utrpěli zranění, jeden z nich byl letecky transportován do nemocnice. Řidič auta měl v krvi stopy kokainu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta