/FOTO, VIDEO/ O tom, jak velice nebezpečná je nepřiměřená rychlost v kombinaci s mokrou silnicí, se mohl ve středu 31. července osobně přesvědčit pětatřicetiletý řidič osobního motorového vozidla BMW Z 3.

Krátce po sedmnácté hodině jel po silnici I. třídy číslo 16 ve směru od Nové Paky na Horka u Staré Paky. V obci Vidochov v prudké pravotočivé zatáčce se řidič zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce dostal do smyku, který již nezvládl vyrovnat. Pravou boční částí následně narazil do silničních svodidel. Od nich se odrazil do protisměru a skončil mimo silnici, kde se přetočil na střechu.