Hradec Králové /OD SOUSEDŮ/ - Na křižovatce ulic Mrštíkova a Štefcova došlo ke srážce dvou osobních vozidel.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na křižovatce ulic Mrštíkova a Štefcova v Hradci Králové. | Foto: Policie ČR

„Řidička vozidla značky Škoda Superb jedoucí z vedlejší komunikace Štefcova odbočovala na hlavní k Obchodnímu centru Futurum, pravděpodobně nerespektovala značku Stop, nezastavila a nedala přednost zleva projíždějícímu vozidlu Škoda Octavia, které jelo po hlavní silnici. Vlivem střetu byla octavie odhozena do protisměru, mimo vozovku, kde narazila do značky. Její řidič byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice na ošetření,“ uvedla mluvčí policie Královéhradeckého kraje Iva Kormošová.

Řidička žádné zranění neutrpěla. U obou řidičů byl na místě vyloučen alkohol dechovou zkouškou. Policisté na superbu odhadli škodu na 240 tisíc, na octavii 310 tisíc a na značce 1 tisíc korun. Míru zavinění šetří policisté z hradeckého dopravního inspektorátu.

Další nehoda v Hradci

V ulici Brněnská došlo ke srážce osobního vozidla a motocyklu se zraněním. Nehoda zkomplikovala dopravu, jeden pruh se stal neprůjezdným. Příčiny havárie zatím nejsou známy.