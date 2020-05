Řidička osobního auta nedala v Hradci Králové přednost trolejbusu. Ten naštěstí stačil rychle zabrzdit, ale ve voze MHD došlo ke zranění cestujícího. Žena z místa odjela, policie teď pátrá po svědcích.

Řidička nedala přednost, způsobila zranění a odjela. | Foto: Policie ČR

„Ve čtvrtek v 18.40 jel řidič trolejbusu po ulici Buzulucká směrem do centra města a při projíždění křižovatkou přes ulici Pilnáčkova, kdy jel na zelený signál, mu nedala přednost řidička osobního auta, která jela v protisměru a odbočovala směrem do ulice Pilnáčkova. Řidič MHD musel prudce zabrzdit, následkem čehož ve voze upadl na zem jeden z cestujících, který musel být se zraněním převezen do nemocnice,“ informovala tisková mluvčí Iva Kormošová.