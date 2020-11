Střetů se zvěří v posledních dnech přibývá, ale jedna taková nehoda, která se odehrála na Rychnovsku, měla neobvyklé pozadí. Před několika dny k ní vyjížděli dopravní policisté Lucie Šebestová a Milan Pírko. Po celkem rutinním výkonu, tedy obyčejném zadokumentování, byly svědky velice milé a dojemné noviny.

Policisté Lucie Šebestová a Milan Pírko. | Foto: Policie ČR

„Při cestě z práce mi před auto skočilo stádo srnčího a jeden kus jsem srazil. Během vyšetřování a záznamu nehody mi volala přítelkyně, že začal porod. Hlídka jednala rychle, s vědomím, že mi rodí přítelkyně. Rychle a profesionálně. Porod jsem stihl a mohl jsem být přítomen nejkrásnějšímu okamžiku v našem životě. Je to příběh ze sbírky "to nevymyslíš". Děkuji za takové policisty. Děkuji za rychlost, profesionalitu, lidskost i dávku lidového humoru, který mi to vše ulehčil," adresoval policii poděkování šťastný otec.