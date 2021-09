Řidič se odmítl podrobit dechové zkoušce i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté rovněž zjistili, že muži byl rozhodnutím Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do června 2023.

V neděli 19. září při dohledu nad plynulostí silničního provozu v obci Rychnov nad Kněžnou se policisté z dálničního oddělní Jaroměř rozhodli zastavit vozidlo zn. Škoda Felicie. Muž však na výzvu nereagoval a naopak začal ujíždět. Poté co nezvládl řízení, skončil s vozidlem v levém silničním příkopu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.