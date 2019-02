„Profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a Dobruškou byli ráno přivoláni k nákladnímu vozidlu, s nímž jeho řidič vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Nehoda se stala na silnici mezi Bílým Újezdem a Podbřezím. Hasiči pomohli s transportem zraněného řidiče do vrtulníku, který jej dopravil do nemocnice. Po nezbytně nutnou dobu byla komunikace zcela uzavřena, poté byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem,“ uvedla mluvčí hasičů Alena Kuthanová.