Policie ukončila vyšetřování tragické nehody, která se udála 22. dubna v 17 hodin v místní části Vamberku - Merklovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lada Součková

Havaroval tady 44letý motorkář jedoucí od Vamberku, levotočivou zatáčkou projížděl příliš rychle, než aby byl stroj schopen ovládnout. Vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do sloupku oplocení rodinného domu, pak do sloupu veřejného osvětlení a nakonec do zaparkovaného vozidla značky Audi A6. Vrtulník ho vážně zraněného transportoval do nemocnice, kde o pár hodin později zemřel.