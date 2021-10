„Zraněné řidičce poskytli hasiči předlékařskou péči, poté ji sanita odvezla do nemocnice. Jednotky provedly na vozidle protipožární opatření. Dále pomohly s naložením vozů na odtah. Uniklé provozní kapaliny zasypali hasiči sorbentem a uklidili vozovku,“ uvedla za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Alena Žáková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.