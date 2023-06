/FOTO/ Ke kolizi dvou osobních aut spěchali v neděli po půl čtvrté odpoledne hasiči i zdravotničtí záchranáři do Rybné nad Zdobnicí. V Pekle nad Zdobnicí se srazila dodávka s motocyklem.

Z místa kolize v Rybné nad Zdobnicí. | Foto: HZS KHK

„Na silnici č. 11 v Rybné nad Zdobnicí došlo ke srážce dvou osobních vozidel, jedna osoba byla zraněna a byla v péči zdravotnické záchranné služby,“ informovali hasiči na svém twitterovém účtu.

Ke střetu mohlo dojít kolem půl čtvrté odpoledne, kdy po státovce v Rybné nad Orlicí jel sedmatřicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda Superb.

„Při jízdě na přímém úseku komunikace zřejmě usnul, přejel do protisměru, kde se střetl s jednašedesátiletou řidičkou vozidla Suzuki Swift. Po střetu došlo k odhození suzuki do kovového zábradlí u betonového mostku,“ popsala, jak k události mohlo dojít policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Dobrý skutek skončil havárií. Senior naboural auto, které zastavilo stopaři

Zadní část vozidla, které řidila žena, byla zcela zdemolovaná a zadní náprava vytržena. Řidička byla z místa nehody převezena do nemocnice, nikdo další se nezranil. Alkohol podle dechové zkoušky ani jeden z účastníků nehody nepožil. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 101 tisíc korun.

Jen o tři hodiny později v nedalekém Pekle nad Zdobnicí došlo k další kolizi, tentokrát dodávky s motocyklem.

„Řidič dodávky (49 let) chtěl ze silnice I. třídy č. 11 odbočit vlevo, dal znamení o změně směru jízdy, nicméně přehlédl předjíždějícího řidiče motocyklu (42 let), který si zřejmě nevšiml zapnutého ukazatele směru, a došlo ke střetu. Řidič motocyklu i jeho spolujezdec (17 let) byli převezeni z místa nehody do nemocnice. I v tomto případě bylo požití alkoholu před jízdou vyloučeno u obou řidičů provedenou dechovou zkouškou. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 85 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí.

Přesná příčina a okolnosti dopravních nehod jsou předmětem šetření rychnovských dopravních policistů.