V celé věci již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a nyní zjišťují veškeré okolnosti.

"Podle prvotních skutečností tu měl do ženy zezadu narazit dosud neznámý muž na snowboardu, když ji předjížděl. Žena v důsledku střetu spadla na sjezdovku a až poté, co muž z místa události odjel, vyšlo najevo, že utrpěla vážnější zranění na dolní končetině. K lékařskému ošetření ji do Medical centra převezla horská služba, kde se závažnost poranění potvrdila," upozornil policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Zároveň vyzval svědky tohoto střetu, aby se přihlásili buď na lince 158 nebo aby kontaktovali jakoukoliv policejní služebnu.