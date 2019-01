Hradec Králové - Policisté v úterý obvinili bývalého hokejového reprezentanta Ladislava Lubinu ze zapříčinění tragické dopravní nehody, která se minulý čtvrtek stala u Holohlav na Hradecku.

Tragická nehoda u Holohlav na Královéhradecku. Viník, asistent trenéra pardubických hokejistů Lubina, po havárii utekl do polí. | Foto: DENÍK/David Taneček

Při havárii zemřel otec fotbalového reprezentanta Vratislava Lokvence. Policie Lubinu obvinila z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti, za který v případě prokázání viny hrozí šest měsíců až pět let vězení.

Ladislav Lubina si dokument s obviněním převzal osobně v budově okresního ředitelství policie v Hradci Králové.

„Pokud ho mohu porovnat s jinými obviněnými, tak jsem nepozoroval žádný rozdíl. Nebyl přehnaně sebevědomý ani nadmíru skleslý. Choval se normálně, musel to očekávat,“ popsal návštěvu stanice policejní vyšetřovatel havárie Ondřej Poživil.

Bývalý hokejový reprezentant toho mezi policisty příliš mnoho nenamluvil.

„Domluvili jsme se, že mu bez přítomnosti advokáta nebudeme klást žádné otázky. Takže pouze podepsal převzetí a odešel. Při prvním výslechu právníka nežádal,“ uvedl Poživil.

Až do soudního procesu bude Ladislav Lubina na svobodě a dokonce může dál jezdit svým vozem.

„Pro vazbu tam nejsou žádné důvody. Myslím, se nebude skrývat nebo utíkat do zahraničí. Je to tak známá osobnost, že to vážně nehrozí,“ řekl vyšetřovatel.

Policisté nyní musí vyčkat na posudek soudního znalce, který provede detailní rozbor dopravní nehody podle stop z místa činu.

„Je to stěžejní dokument. Jeho vypracování může trvat i několik měsíců. Poté spis předáme státnímu zastupitelství,“ dodal Ondřej Poživil. (raš)