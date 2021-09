"Náklaďák převážel štěrkovou drť, hasiči ji částečně odházeli. O úniku pohonných hmot na místě události byli vyrozuměni zástupci orgánů ochrany přírody. Na základě jejich rozhodnutí musí být část kontaminované půdy zlikvidována, hasiči zároveň umístili sorpční hady na blízkou strouhu, která je svedena do řeky Orlice. Po 17. hodině byl nákladní automobil vyproštěn a jednotky se postaraly o závěrečný úklid vozovky. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a JSDH Kostelec nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí," doplnila informace mluvčí hasičů Martina Götzová.

Ve Vyhnánově, části Doudleb nad Orlicí, havarovalo ve čtvrtek před druhou hodinou odpoledne nákladní auto převážející štěrk. Utrhla se pod ním krajnice. Auto se převrátilo na bok do pole, přičemž se poškodila jeho nádrž a nafta vytekla do pole i na silnici. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. Během vyprošťování byla silnice uzavřena.

