Královéhradecko, Konecchlumí - Na svoji pondělní jízdu nebude jistě v dobrém vzpomínat řidič Škody Octavia. Muž (32) jel večer po silnici ve směru od Vojic na Konecchlumí.

„Po projetí pravotočivé zatáčky pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré silnici nezvládl řízení a vyjel vpravo do příkopu, kde narazil do betonového mostku. Náraz vozidlo vymrštil do vzduchu a to se následně několikrát otočilo přes střechu,“ uvedl tiskový mluvčí policie Aleš Brendl.