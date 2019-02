Královéhradecko, Benecko - Osmiletá dívka, kterou ve čtvrtek v lyžařském areálu Benecko srazila uprostřed sjezdovky dospělá lyžařka, utrpěla poranění pánve.

Dospělá lyžařka srazila ve čtvrtek kolem 11. hodiny na sjezdovce v Benecku osmiletou dívku, která tam byla lyžovat se svým otcem a před nehodou stála zhruba uprostřed sjezdovky. | Foto: archiv

Je to výsledek řady odborných vyšetření, které absolvovala v nemocnici v Praze v Krči, kam ji transportovala letecká záchranná služba. Zranění si vyžádá několikatýdenní hospitalizaci na nemocničním lůžku.



Policisté žádají svědky události, aby jim pomohli informacemi při objasnění příčiny a průběhu této události. "Zatím se nám žádný svědek nepřihlásil. Dvojici by si návštěvníci areálu mohli pamatovat podle toho, že otec při lyžování přidržoval dívku na laně. Dívce je osm let, nikoliv šest let, jak jsme včera sdělili na základě chybné informace," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.



Žena, která se s osmiletou dívkou srazila, na místě nehody počkala až do příjezdu zdravotníků a dala na sebe jejímu otci telefonní kontakt.