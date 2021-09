"Poté, co jej policisté dostihli, provedli s mužem dvě dechové zkoušky, obě s pozitivním výsledkem, v prvním případě 1,27 promile alkoholu v dechu, v druhém případě 1,21promile alkoholu v dechu. Zároveň zjistili, že nevlastní platné řidičské oprávnění. Zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny hrozí až 3 roky vězení," sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.