Opilý řidič v Ličně vletěl autem do stromu, měl přes čtyři promile alkoholu

Většina lidí by po takové náloži alkoholu zřejmě byla už ve smrtelné agónii. Osmadvacetiletý řidič však v sobotu večer usedl za volant Škody Fabie a rozhodl se s ní projet. Jeho jízda skončila v Ličně. Na přímém úseku v klesání uháněl příliš rychle a vyjel mimo silnici do příkopu, kde narazil do stromu.

Řidič měl v krvi čtyři promile. | Foto: Policie ČR