Jsem nalitej. No jo, jsem do něj malinko couvnul, reagoval opilý řidič po nehodě

/VIDEO/ Téměř s třemi promile alkoholu v dechu se rozhodl usednout za volant 67letý muž na Dobrušsku. A nedopadlo to dobře. Na náměstí, kam si zajel do obchodu, se mu nepovedlo ani vycouvat a nabořil svým vozem do jiného auta. Před jízdou si pořádně přihnul z láhve rumu.

Policisté opilého řidiče zanedlouho vypátrali. | Video: Policie ČR