Při úterní jízdě Rychnovem nad Kněžnou se pořádně vyřádil devětačtyřicetiletý muž. Způsobil tu hned několik nehod. Tu první, když vyjížděl od místního hřbitova a sjel do příkopu. Dobrý skutek se přitom nevyplatil jednomu z řidičů, který jel kolem a rozhodl se mu nabídnout pomoc. Jeho auto totiž pak naboural také. Není divu, měl v krvi 3,45 promile.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

"Poté co jej vytáhl z příkopu, devětačtyřicetiletý řidič nezvládl řízení a do vozidla i řidiče zezadu najel. Následně se rozhodl z místa nehody ujet a přitom poškodil ještě pravý bok stojícího vozidla. Cestou narazil do reklamního poutače, a když přijížděl ke křižovatce, narazil do před ním stojícího vozidla Fiat Scudo, které posunul do prostoru křižovatky. Naštěstí k další nehodě nedošlo. Znovu se však rozhodl ujet od nehody a neučinit žádná opatření, které mu ukládá zákon," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.