Hradec Králové - Být to legendární počítačová hra Carmageddon, tak by si padesátiletá řidička připsala docela slušnou porci bodů. Během pár minut totiž stačila nabourat dvě auta, z toho jedno opakovaně, a nakonec i trolejbus.

Opilá řidička nabourala tři vozidla včetně trolejbusu. | Foto: Policie ČR

Vše se odehrálo krátce před 18. hodinou v centru Hradce, kde řidička nejprve v Břetislavově ulici zezadu narazila do auta čekajícího na semaforech. Jeho řidič po „ťukanci“ vystoupil z vozidla v domnění, že spolu sepíší záznam o dopravní nehodě.

„Řidička na situaci zareagovala tak, že couvla, rozjela se vpřed a opět do auta narazila. Když ji chtěl řidič zastavit, opět couvla, objela ho a vyjela na Gočárovu třídu směrem k OC Aupark,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Zde žena narazila do dalšího auta. Mezitím ji dojel její první „cíl“ a chtěl ji zabránit v odjetí. abránil v odjetí. Na to žena, která posléze policistům nadýchala 2,5 promile (později dokonce nad 2,6), zareagovala tím, že začala couvat a narazila do trolejbusu. Teprve poté pro ni „hra“ skončila.