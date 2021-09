Hlídka obvodního oddělení Dobruška řidiče vyzvala k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, které se muž dobrovolně podrobil s pozitivním výsledkem 1,65 promile alkoholu v dechu. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, a proto si ho do své péče přivzali lékaři.

Ve středu ve 2:25 hodin vyjížděli rychnovští dopravní policisté k havárii osobního automobilu značky VW Golf. Osmadvacetiletý řidič na přímém úseku v katastru obce Podbřezí, ve směru od Bílého Újezdu k obci Chábory, z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do jabloně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.