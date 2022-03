"Tenhle vražedný koktejl pak může na našich silnicích připravit ve spojení s aktivitou zvěře opravdu nebezpečné situace. Zvěř se totiž neorientuje stejně jako my, a tak logicky změnu času neregistruje. Náš dřívější výskyt na silnici, je tak může překvapit. To jsme si potvrdili i v posledních 24 hodinách, kdy jsme evidovali šest nehod způsobených střetem se zvěří, což v přepočtu vychází na jednu nehodu každé čtyři hodiny. Přitom do statistik se dostanou jen střety s většími kusy zvířat, kdy je poškozen vůz či zraněna osádka. Mnoho drobnějších nehod při střetu se zvěří, ke kterým na silnici dojde, tak vůbec není do statistiky zahrnuto," upozorňuje policejní mluvčí Lucie Konečná.

Největší počet kolizí se zvěří za posledních 24 hodin zaznamenalo Rychnovsko.

"K poslední nehodě došlo po desáté hodině večerní na Rychnovsku ve směru jízdy z obce Křivice na obec Bolehošť, kdy řidiči z pravého silničního příkopu vběhla do cesty srna. Při této nehodě byla zároveň vyčíslena, v rámci těchto nehod, nejvyšší škoda, a sice 60 tisíc korun. Dechová zkouška byla u řidiče negativní," uvedla k nehodě Lucie Konečná.

Jak doporučují policisté, řidiči by v takových situacích neměli strhávat řízení: "Náraz do zvířete sice bude silný, nicméně ne tolik, jako do stromu nebo do protijedoucího automobilu. Začněte brzdit, pokud dojde k nárazu, pokuste se zvíře trefit středem vozu, aby deformační zóny lépe tlumily váš náraz. Nejlepší je zkusit takovéto srážce předejít. Není to vždy úplně lehké, nicméně pokud budete sledovat krajnice a nebudete se ničím rozptylovat, určitě tuto šanci zvýšíte. Zároveň je doporučováno tam, kde se jejich výskyt předpokládá, snížit rychlost. A pokud už nějakou zvěř uvidíte, vypněte dálková světla. A mějte na paměti, že zvěř chodí ve skupinách."