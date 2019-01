Týniště nad Orlicí – Policisté rychnovské skupiny dopravních nehod šetřili nedělní ranní (03:00) havárii mezi Albrechticemi nad Orlicí a Týništěm nad Orlicí.

Doposud neznámý řidič vozu zn. Ford Focus v mírné pravotočivé zatáčce přejel vlevo do protisměru a předkem narazil do ocelového zábradlí mostu. Poté se auto odrazilo na zábradlí na druhé straně mostu a pak odletělo nalevo za most, kde zůstalo stát. Neznámý řidič z místa havárie utekl. Škoda je vyčíslena na 80 tisíc korun.

Bačetín – Týž den v odpoledních hodinách (17:45) dopravní policisté vyjížděli do Orlických hor. Mezi obcemi Bystré a Bačetín jel řidič vozu zn. Toyota Starlet. Na rovném úseku přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím autem zn. Volkswagen Golf. Po nárazu záchranáři odvezli do nemocnice řidičku golfu s dítětem. Ke zranění dalších osob nedošlo. Dechová zkouška, kterou hlídka u čtyřicetiletého řidiče toyoty na místě provedla, vykázala 2,13 promile alkoholu v dechu. Muž nyní čelí podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Škoda této havárie byla vyčíslena na šedesát tisíc korun.