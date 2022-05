Zvlášť na pozoru by se měli mít řidiči také na silnici od Čestic do Borohrádku. I tady řidiči často bourají. To nejrizikovější místo se nachází poblíž Moravska, kde bylo zaznamenáno hned sedm nehod a čtyři - naštěstí jen lehká zranění. Borohrádek je pak z měst na Rychnovsku na tom vůbec nejhůře. K jedné z posledních nehod tu došlo před pár dny. Osobní auto nejdřív narazilo do zdi domu a následně ještě srazilo a zranilo chodkyni na chodníku, která vedla kolo. Údaje České asociace pojišťoven za poslední dva roky tu uvádějí čtyři nehody, při nichž se zranilo šest lidí. Přes Borohrádek vede hojně využívaná spojnice do sousedního Pardubického kraje.

Obchvaty chybí

Podle starosty Martina Moravce přinese řešení neutěšené dopravní situace ve městě plánovaný obchvat: "Byl bych strašně rád, kdyby se tento projekt podařilo dotáhnout do konce, je to nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Ten pohyb aut přes město je poměrně veliký."

Podle poslední informací ŘSD se se zahájením stavebních prací na nové spojnici mezi Česticemi a Holicemi počítá v roce 2027 a s uvedením do provozu o dva roky později.

Vysokou nehodovost vykazuje také silnice mezi Týništěm nad Orlicí a Přepychami, obzvlášť poblíž odbočky na Bolehošť. I tady jedna z šesti nehod skončila tragicky. Mezi riziková pak patří rovněž úsek silnice 11 za Rybnou nad Zdobnicí ve směru na Helvíkovice.

Olešnický zázrak. "Josef Utz vymyslel nadčasové dílo," tvrdí řezbář Kamil Andres

Nové cyklostezky, úsekové měření i osvětlení

O hlavních tazích z Hradce Králové na Vamberk či čtrnáctce směřující přes Rychnovsko na Náchod ani není třeba mluvit. Podél čtrnáctky nyní přibývají v úseku od Ještětic do Podbřezí další kilometry cyklostezek. Alespoň cyklisté by se tak měli cítit bezpečněji. V Ještěticích, kde se budují i nové chodníky, mají zkrotit rychlost řidičů vjezdové brány a úsekové měření, to ostatně od letošního dubna už jede naostro na jedenáctce v Lípě nad Orlicí.

Bezpečněji by mělo být i u Dobrušky - křížení čtrnáctky se silnicí od Opočna bylo za rok 2019 vyhodnoceno jako třetí nejrizikovější úsek v celém Česku. Loni v listopadu tu při jedné z nehod skončilo po střetu dvou osobních aut v péči záchranářů dokonce pět lidí.

Dobruška věří, že nynější investice přispějí k větší bezpečnosti. Co nevidět má být hotové osvětlení jak zmíněné křižovatky, tak silnice II/298 od Opočna a ulice Solnická u prodejen Lidl a Penny v Dobrušce. "Pracuje se také na novém přechodovém místě silnice I/14 v místní části Dobruška-Chábory pro pěší a cyklisty," prozradil dále místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Nejrizikovější silnice a místa Rychnovska podle mapy Asociace českých pojišťoven

(údaje za poslední dva roky)



silnice č. 321 - u Lible (6 nehod, 4 lehká zranění), mezi Domašínem a Solnicí (8 nehod, 4 lehká zranění),

silnice č. 3211 - křížení silnice od Třebešova se silnicí č. 321 (6 nehod, 1 úmrtí, 1 lehké zranění), mezi Rychnovem nad Kněžnou a částí Lokot (8 nehod, 2 lehká zranění),

silnice č. 14 - mezi Rychnovem nad Kněžnou a Lipovkou (9 nehod, 2 lehká zranění)

silnice č. 36 - mezi Borohrádkem a Česticemi (7 nehod, 4 lehká zranění)

silnice č. 304 - mezi Týništěm nad Orlicí a Přepychami, poblíž odbočky na Bolehošť (6 nehod, 1 úmrtí, 3 lehká zranění)

silnice č. 11 - za Rybnou nad Zdobnicí směrem na Helvíkovice (7 nehod, 4 lehká zranění)



/Zdroj: portalnehod.cz/