"Stala se rázem neprůjezdnou, navíc docházelo k úniku provozních kapalin. Protože byla mostní konstrukce poškozena až na mostní armaturu, byl na místo nehody vyslán statik, aby posoudil bezpečnost provozu na mostě. Hasiči zabezpečovali místo události, zasypávali unikající olej pomocí sorpčním materiálů a kolem kanálů vytvořili bariéry, aby nedošlo k zatečení látky do kanalizace. Statik nakonec vyhodnotil, že most je provozu schopný. Během dopoledne byl nákladní vůz s poškozeným nakladačem vyproštěn a jednotky se postaraly o úklid vozovky," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

/FOTO/ Dopravu v Borohrádku komplikovala od pondělního poněkud nezvyklá nehoda. Pod mostem se tam snažil před osmou hodinou ráno projet nákladní vůz s podvalem, na kterém převážel nakladač. Jenže ten se už nevešel a do mostní konstrukce ramenem narazil.

