"Hasiči k muži slezli po žebříku a poskytli mu pomoc. Poté jej jednotka vytáhla ven a naložila do vrtulníku, který jej transportoval do nemocnice," sdělila za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Alena Žáková.

K zásahu do Rokytnice v Orlických horách vyrazili v neděli ráno rychnovští profesionální hasiči a místní dobrovolní hasiči. Zachraňovali muže, který spadl do betonové jámy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.