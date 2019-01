Rychnov nad Kněžnou - Čtyři nabouraná auta a škoda za 95 tisíc korun – taková je bilance středeční nehody v Rychnově nad Kněžnou, o které jsme již informovali. Řidič, který ji způsobil, za volantem neměl co dělat, navíc byl opilý.

„Řidič osobního auta značky BMW projíždějící sídlištěm od teplárny směrem ke kruhové křižovatce nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem. Pravými koly auta najel na hranu pravého obrubníku, poté přejel do protisměru, kde najel levými koly na levý obrubník. Přeletěl zpátky vpravo, pak přechod pro chodce a nakonec narazil přední částí svého auta do levé přední části zaparkovaného auta značky Citroen Evasion. Ten byl nárazem odhozen dozadu a pravou přední částí narazil do pravého boku vedle stojícího osobního auta značky Ford Fiesta. Zadní část fordu pak narazila do zaparkovaného osobního auta značky Renault Megane. U sedmadvacetiletého cizince policisté na místě provedenou dechovou zkouškou naměřili 2,51 promile alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

Muž na výzvu hlídky nepředložil řidičský průkaz, prý žádný nemá. Při jízdě ve tmě navíc neměl rozsvícené stanovené osvětlení. Naštěstí k žádnému zranění nedošlo.

„Muž je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Alena Kacálková.