Královéhradecko - Hasiči vyjížděli ve středu k téměř čtyřiceti událostem. "Na vině bylo především počasí. Pod tíhou mokrého sněhu, který padal zejména v horských oblastech, padaly do silnic stromy a odlamovaly se větve. Nejvíce práce měly jednotky hasičů na Trutnovsku, kde zasahovaly u devatenácti událostí," sdělila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Na Trutnovsku spěchali profesionální hasiči z Trutnova už po čtvrté hodině ráno do Janských Lázní, kde osobní automobil narazil do spadlého stromu. Vozidlo bylo lehce poškozené, řidička vyvázla bez zranění. Dopoledne došlo k nehodě v Horní Olešnici, kde auto zůstalo stát na silnici a překáželo v provozu. Hasiči usměrňovali dopravu a zraněná osoba byla předána do péče záchranářů.

Spadlé stromy pak odstraňovali už od nočních hodin ve Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Žacléři, Horním Maršově, Peci pod Sněžkou, Vrchlabí, Černém Dole, Dolním Dvoře, dále v Trutnově a Malých Svatoňovicích. Poslední ze středečních výjezdů byl ještě zhruba hodinu před půlnocí.

Na Náchodsku zamířili profesionální hasiči z Broumova už po třetí hodině v noci do Jetřichova. Odstraňovali tam následky dopravní nehody. "Osobní automobil vyjel mimo silnici do příkopu, odkud ho jednotka vyprostila. Nikdo nebyl při události zraněn," popsala Martina Götzová.

Odpoledne po 16, hodině profesionální hasiči z Náchoda a místní dobrovolná jednotka odstraňovali část nakloněného stromu, který hrozil pádem v Kostelecké ulici.

K jedné dopravní nehodě došlo také na Jičínsku v Libáni, a to o půl deváté ráno. Osobní automobil narazil do stromu a jedna osoba, která v něm právě jela, se zranila. Na místo zásahu jeli profesionální hasiči z Jičína a dobrovolní hasiči z Libáně. Zraněné osobě poskytli první předlékařskou péči a následně ji předali do rukou záchranářů.

Na Hradecku bylo nehod hned několik. V brzkých ranních hodinách dokonce hořelo auto.

"Profesionální jednotka z centrální hradecké stanice a dobrovolná jednotka z Třebechovic pod Orebem byly vyslány k nahlášenému požáru osobního vozidla. Vozidlo značky Peugeot s pohonem na benzín začalo hořet v asi pětimetrové vzdálenosti od domu. Požár se podařilo lokalizovat majiteli před příjezdem hasičů pomocí hasicího přístroje," informovala mluvčí krajských hasičů s tím, že příčinou požáru byla technická závada, škoda na vozidle byla vyčíslena na 3 tisíce korun.

Dva zraněné si odpoledne vyžádala vážná nehoda v Brněnské ulici. Auta byla podle Martiny Götzové značně poškozená, jedno z nich narazilo následkem nehody do sloupu vedle silnice. Na místo zásahu vyjeli profesionální hasiči z centrální stanice.

Profesionální novobydžovští hasiči a dobrovolná jednotka z Chlumce nad Cidlinou o půl osmé večer vyjeli k dopravní nehodě, která se stala na dálnici D11, 68. kilometru. Osobní automobil zde pouze sjel do trávy mimo vozovku a zůstal stát u přivaděče. Nikdo se nezranil.

O půl hodiny později pak mířili hasiči do ulice Čsl. Legií v Třebechovicích pod Orebem. "Podle oznamovatelky bouchl v domě kotel a prostory zaplnila pára. Průzkumem hasiči zjistili, že nedošlo k požáru, ale k technické závadě na bojleru, u kterého praskla trubka s teplou vodou," vysvětlila mluvčí hasičů.

Také na Rychnovsku měli hasiči o práci postaráno. Například v Solnici pomáhali při havárii kamionu v ulici V Řekách, kterému se ve dvě hodiny odpoledne na kruhovém objezdu převrátil jeden ze dvou návěsů a blokoval průjezd. Hasiči místo události zajistili a po příjezdu specializované firmy následně pomohli se zvednutím návěsu zpět na kola.

Při dopravní nehodě osobního vozidla v Bačetíně zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky. Průzkumem zjistili, že nakloněné vozidlo je nad srázem a hrozí dalším pádem do příkopu a potoka. Jednotka havarovaný vůz zajistila a vytáhla zpět na silnici. Nikdo se nezranil.

Kvůli sněžení vyjížděli hasiči na Rychnovsku také k zapadlému popelářskému vozu v Rokytnici v Orlických horách. V Bartošovicích v Orlických horách pak odstraňovali spadlé stromy na silnici, a to dokonce třikrát během dopoledne.