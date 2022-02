"V sobotu 5. února vyjížděli rychnovští policisté v brzkých ranních hodinách k havárii osobního automobilu značky Seat. Devatenáctiletý řidič jedoucí v Rychnově nad Kněžnou po silnici třetí třídy zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. O rok staršího spolujezdce si do své péče převzali lékaři a převezli ho do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.