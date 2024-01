Déšť a mráz proměnily silnice na mnoha místech Královéhradeckého kraje v kluziště. Někde uvízly kamiony, například v kopci v Chotěvicích na Trutnovsku nebo na přivaděči k D11 u Chlumce nad Cidlinou, silnice je tam nesjízdná od Chlumce až po odbočku na Převýšov.

Úterní ráno bylo pro hasiče v Královéhradeckém kraji kvůli ledovce hodně hektické. | Foto: HZS KHK

Ráno před pátou hodinou havarovala dvě osobní auta v ulici Jiřího z Poděbrad v Borohrádku a další auto jen o něco málo později u Borohrádku na silnici 36, na silnici 317 u Borohrádku pak jízda pro řidiče skončila nárazem do mostu.

Od 7.15 do 9.15 měla trvat uzavírka silnice 3051 v délce 5,2 km mezi obcemi Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou, a Vysoké Chvojno, okres Pardubice. „Probíhají záchranné a vyprošťovací práce; probíhá vyšetřování nehody; silnice neprůjezdná, objízdná trasa přes Albrechtice nad Orlicí a Borohrádek,“ uvedlo Centrum dopravních informací.

„Pozor na namrzlé vozovky, od rána zasahujeme už u několikáté dopravní nehody. Na silnici II/317 u Borohrádku havaroval na mostě nákladní vůz naložený řepou. Zajišťujeme místo události, náklaďák bude potřeba vyprostit těžkou technikou. Čekejte dopravní omezení. Nikdo nebyl zraněn,“ informovali ráno hasiči na svém účtu na sociální síti X.

Nehoda si vyžádala dočasnou uzavírku silnice, skončit by měla před 14. hodinou.

Pořádně to klouzalo i na Hradecku. „Do betonové zábrany na kruhovém objezdu u Plačického písníku narazila brzy ráno dodávka, řidič skončil v péči ZZS. V poli vedle silnice I/33 u Trotiny pak skončil jeden osobní vůz, v tomto případě bez zranění,“ doplnili hasiči.

Další nehody zaznamenalo Centrum dopravních informací po páté hodině u Lochenic.

Hasiči potom podle hlášení vyráželi také k nehodám do Hradce Králové na Kutnohorskou, kde se bohužel neobešla bez zranění, do Smiřic či do Hejtmánkovic na Broumovsku.

U Zdelova na Rychnovsku osobní auto havarovalo do příkopu. U Kobylic na Hradecku skončila nehoda osobního auta lehkým zraněním.