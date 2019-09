Zatímco ještě v pondělí dopoledne energetici evidovali pouze jednu poruchu na vysokém napětí v Královéhradeckém kraji, situace se v odpoledních hodinách změnila.

Ilustrační foto | Foto: Libor Bečák

"V Královéhradeckém kraji to jsou prozatím čtyři poruchy na vedení vysokého napětí, na Rychnovsku je celkem přibližně 7000 odběrných míst bez energie. Naši technici jsou v terénu a na obnovení poruch pracují, jak jen to vítr dovolí. Silně fouká, proto i my musíme dbát na bezpečnost našich pracovníků, kdy hlavně v lesích padají vzrostlé stromy a větve. Naši technici jsou v terénu a i přes špatné počasí, komplikovaný terén a déšť a na opravách stále pracují. Pomáhají nám i pracovníci externích firem. V mnoha případech vzrostlé stromy doslova brání energetikům se k poruše dostat a musí se přes ně prořezat, což není nikterak snadné," sdělila mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková Beránková.