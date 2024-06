Kuriózní nehoda: utržený valník s hnojem v Merklovicích skončil v potoce

Nepříliš voňavou neděli zažili hasiči, kteří museli zasahovat u poněkud kuriózního případu ve Vamberku - Merklovicích. Dopoledne byli povoláni k nehodě valníku s hnojem, který na cestě do potoka stačil ještě porazit značku a poničil betonovou vpusť. Divokou jízdu historický valník vydržel. Řidič se zprvu pokusil od nehody zmizet, ale nebylo mu to nic platné. Lidově řečeno - pohnojil, co mohl. Ukázalo se, že má blokaci všech řidičských oprávnění a test měl pozitivní jak na alkohol, tak drogy.

Z místa nehody valníku s hnojem v Merklovicích. | Foto: HZS KHK