U vážné dopravní nehody v Široké ulici v Častolovicích zasahovaly v neděli po třetí hodině odpoledne složky integrovaného záchranného systému.

Foto: Policie ČR | Foto: Foto: Policie ČR

"Pětadvacetiletý motorkář jedoucí v obytné zóně při vyjíždění od domu prudce akceleroval a ztratil kontrolu nad vozidlem. Následně narazil do oplocení domu, kde narazil do zaparkovaného automobilu. Po odražení narazil do domu," popsala nehodu policejní mluvčí Lucie Konečná.