Smržov - V neděli večer kolem jedenadvacáté hodiny se na silnici třetí třídy u Smržova na Královéhradecku stala tragická havárie.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Třiadvacetiletý řidič osobního automobilu Honda Civic z Královéhradecka vlastnící řidičské oprávnění pět let jel na silnici zřejmě příliš rychle, po projetí levotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde vlétl do příkopu. Vůz se několikrát otočil a skončil na střeše.

Zatímco šofér i 28letý spolujezdec ze zadního sedadla vyvázli jen s lehkými zraněními, dvacetiletá dívka z Hradce Králové, která seděla na předním sedadle spolujezdce, vážným zraněním po několika hodinách v nemocnici podlehla. Řidič později přiznal, že jel více než stovkou, teď mu hrozí až šest let vězení.