Ve středu krátce před desátou hodinou dopolední vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k mimořádné události poblíž hradecké filharmonie. Šestapadesátiletý muž se topil v Labi. Podle prvních informací měl do řeky skočit z Tyršova mostu.

„Měli jsme nahlášený skok nebo pád do Labe z Tyršova mostu. Dotyčného muže vytáhl z vody jeden z kolemjdoucích. Na místo jsme okamžitě vyslali celý výjezd, tedy záchranáře s lékařem,“ potvrdil během středečního dopoledne mluvčí krajských záchranářů Ivo Novák.

Po svém příjezdu se záchranáři několik desítek minut snažili muže resuscitovat, oživit se jim ho ale i přes veškerou snahu bohužel nepodařilo. „Mohu potvrdit, že muž na místě zemřel,“ řekla Deníku kolem jedenácté hodiny dopolední mluvčí hradeckých policistů Iva Kormošová.

Později odpoledne mluvčí původní informace upřesnila. Muž do řeky vlezl ze břehu. „Dle svědků vlezl bočními schody na náplavku a následně do řeky. Původní informace, že do Labe skočil z mostu, se nepotvrdila,“ uvedla Kormošová. Policisté podle ní už mají ověřenou i totožnost šestapadesátiletého muže, který podle nich zemřel bez cizího zavinění.

Podle svědků muž vlezl sám do vody. Po nějaké době, kdy plaval, se bohužel utopil. Zachránit se ho nepodařilo ani statečnému kolemjdoucímu, který pro něj skočil a z vody ho vytáhl. Toho následně záchranáři ošetřili kvůli podchlazení.