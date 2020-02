Hasiči poskytli zraněné osobě první předlékařskou pomoc a havarované auto zajistili protipožárními opatřeními. Komunikace byla v místě uklouzaná, z toho důvodu byli na místo zásahu přivoláni také silničáři. Jednotky se následně postaraly o odstranění vozidla mimo komunikaci tak, aby nepřekáželo provozu.

Řidič narazil do stojících vozidel

K dopravní nehodě, kde sehrál svou roli alkohol, vyjížděli policisté v neděli 16. února krátce před čtvrtou hodinou ranní do obce Bernartice (silnice č. III/01613). Podle prvotního zjištění tu třiatřicetiletá řidička vozidla Kia nezvládla průjezd levotočivou zatáčkou a vyjela vpravo mimo komunikaci. Následně narazila do přední části zaparkovaného vozidla Škoda Fabia, které se po nárazu posunulo vzad a nabouralo do další Škody Fabie. Po střetu se řidička s automobilem sesunula ze svahu vedle vozovky, kde zůstala stát opřená o stromy. V důsledku nehody utrpěla žena a její spolujezdec lehké zranění. Oba převezli přivolaní záchranáři na vyšetření, po kterém je lékař propustil do domácího léčení. Provedená dechová zkouška u řidičky odhalila hladinu 2,23 promile alkoholu. Celková hmotná škoda je předběžně odhadnuta na 100 tisíc korun.

Policisté ženě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. V případě odsouzení z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky ji nyní hrozí až tříleté odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnost.

Nehoda způsobila poškození elektrického vedení

Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem zasahovali v pátek odpoledne ve Vítězné u dopravní nehody osobního vozidla, u které byl také poškozen sloup elektrického vedení. Událost se stala v části Bukovina. Hasiči místo zásahu zajistili, při odstraňování následků nehody musela být uzavřena celá komunikace. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

U dopravní nehody dodávky zasahovali v pátek v noci dobrovolní hasiči ze Špindlerova Mlýna. Automobil sjel mimo komunikaci, hasiči jej zajistili a poté jej vyprostili zpět na vozovku.

Sobotní požár odpadu v prostoru autobusové zastávky v Libotově zlikvidovali profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem. Jednalo se o požár malého rozsahu, nevznikla žádná škoda.