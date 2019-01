Orlické hory - Krajské operační a informační středisko obdrželo v pátek večer žádost o pomoc od polských kolegů. Mělo se jednat o záchranu dvou tonoucích osob v polské obci Lewin Klodzki.

Na místo byla vyslána profesionální jednotka ze stanice Náchod a dále dobrovolní hasiči z Olešnice v Orlických horách. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že pravděpodobně došlo k pádu jedné osoby z mostku bez zábradlí z výšky asi tří metrů do vodního toku a druhá osoba se jí pravděpodobně snažila pomoci a skočila pro ni do vody. V době příjezdu hasičů z Olešnice měli polští kolegové z dobrovolné jednotky Lewin Klodzki jednu osobu zachráněnou a odnesenou do verandy přilehlého domu. Druhá osoba byla u břehu vodního toku a kvůli ztuhlosti a podchlazení se již nemohla vůbec hýbat. Tato osoba byla také transportována do domu, kde se jednotky dostaly pouze do studené verandy. Tím však celá záchrana nekončila.

Následně se za přítomnosti polské policie podařilo zajistit vstup do vyhřátých prostor domu. Obě zachráněné osoby byly ve značném stádiu podchlazení. Zasahující je vysvlékli, uložili do suchých přikrývek a byly jim přikládány teplé obklady. Dále byly monitorovány základní životní funkce, které se velice rychle měnily a obě osoby posupně upadaly do hlubokého šoku. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu aplikovali hasiči kyslíkovou terapii. Následně se na místo události dostavili polští zdravotníci, kteří pokračovali s jednotkami požární ochrany v ošetření osob. Ty byly následně transportovány do sanitních vozů a odvezeny do nemocnice. Na místo zásahu se dále dostavili také profesionální hasiči z Klodzka.

V letošním roce se jednalo o první zásah jednotek požární ochrany z Královéhradeckého kraje na území Polska. Za loňský rok vypomáhaly jednotky požární ochrany z Královéhradeckého kraje při řešení pěti mimořádných událostí v Polsku. (hzs)