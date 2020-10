V pondělí po páté hodině ráno vyjížděli policisté k havárii cyklisty, pro něhož řízení elektrokola bylo zřejmě nad jeho síly.

Policie, ilustrační foto | Foto: Archiv Deník

"Na silnici mezi obcemi Semechnice a Trnov vlivem opilosti vyjel mimo komunikaci a spadl do travnatého příkopu. S lehkým zraněním byl 33letý muž převezen do nemocnice. Jeho dechová zkouška byla pozitivní, a to 3 promile alkoholu. Na kole ani na ničem jiném žádná škoda nevznikla," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.